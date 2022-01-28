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Cherif Ndiaye coştu bir kere

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de, golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. İlk yarıda sadece 2 gol atan Senegalli santrfor, 4-0'lık Antalya maçında hat-trick yaparken, son Başakşehir'i de boş geçmedi. 4 haftada 4 gol atan Ndiaye, 6 golle takımın en skoreri oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Cherif Ndiaye coştu bir kere
Süper Lig'de 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de, golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. İlk yarıda sadece 2 gol atan Senegalli santrfor, 4-0'lık Antalya maçında hat-trick yaparken, son Başakşehir'i de boş geçmedi. 4 haftada 4 gol atan Ndiaye, 6 golle takımın en skoreri oldu.
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