Cherif Ndiaye coştu bir kere

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de, golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. İlk yarıda sadece 2 gol atan Senegalli santrfor, 4-0'lık Antalya maçında hat-trick yaparken, son Başakşehir'i de boş geçmedi. 4 haftada 4 gol atan Ndiaye, 6 golle takımın en skoreri oldu.
Süper Lig'de 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de, golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. İlk yarıda sadece 2 gol atan Senegalli santrfor, 4-0'lık Antalya maçında hat-trick yaparken, son Başakşehir'i de boş geçmedi. 4 haftada 4 gol atan Ndiaye, 6 golle takımın en skoreri oldu.