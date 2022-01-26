Haberler Göztepe Maestro 3’lü defansla coşturdu

Maestro 3’lü defansla coşturdu

Ligde 4'te 4 yapan Göztepe'de El Maestro'nun takıma dokunuşu etkisini gösterdi. Sistem değişikliğine giderek 3'lü defansa dönen Maestro, yenilgilere rağmen başarılı olacaklarını savundu. Camianın da güvenini kazanan Sırp hoca, takımı krizden çıkarmaya başardı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Maestro 3’lü defansla coşturdu

Ligde 4'te 4 yapan Göztepe'de El Maestro'nun takıma dokunuşu etkisini gösterdi. Sistem değişikliğine giderek 3'lü defansa dönen Maestro, yenilgilere rağmen başarılı olacaklarını savundu. Camianın da güvenini kazanan Sırp hoca, takımı krizden çıkarmaya başardı.

EL MAESTRO: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Başakşehir deplasmanında altın değerinde 3 puan kazanan Göztepe'de El Maestro, temkini elden bırakmıyor. Sırp hoca, "Sonuçlardan ve futboldan memnunum ama bu bizi yüzde 1 bile rahatlatamaz. Daha çok çalışacağız" diye takımı motive etmeye çalışıyor.

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