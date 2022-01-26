Süper Lig ekibinden Oğuzhan Özyakup'a transfer kancası!

Göztepe, orta saha transferi için Beşiktaş'ın yıldızının peşinde. Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanının dolması nedeniyle yerlilere yönelirken, Beşiktaş'la kontratı bitecek Oğuzhan Özyakup için devreye girdi. Teknik direktör El Maestro'nun Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük bir önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı ve 29 yaşındaki futbolcu iknaya çalışılıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KUPA KALDIRDI

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ve Hollanda devi Feyenoord formalarını da terleten Ozi, 10 sezon oynadığı siyah- beyazlılarda kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdi ve 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2015- 16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırmayı başardı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden tecrübeli 10 numara, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 karşılaşmaya çıkıp bir gol attı.