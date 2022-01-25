Göztepe coştu

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, milli araya moralli girerken, sezonun ikinci yarısına müthiş başladı. İlk devreyi 15 puanla 19. tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni yılla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. İlk olarak evinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek ateş hattından çıkan Göz-Göz, ardından Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i yenerk 4'te 4 yaptı. Milli araya mutlu giren Nestor El Maestro'nun öğrencileri, 6 Şubat'ta Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı derbide konuk edecek.