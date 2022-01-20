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Göztepe'ye yan bakılmıyor

İzmir ekibi, Atınç’la öne geçti. Henrique eşitledi. Kulübeden gelen Jahovic-Tijanic ikilisi müthiş bir golle Yiğidolar’ı yıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Göztepe'ye yan bakılmıyor

Göztepe kasırgası dinmiyor. Sivasspor'u ağırlayan Göz-Göz, galibiyet serisini sürdürdü. İzmir ekibi, 22'de Berkan'ın kornerinde Atınç'ın şık kafa vuruşuyla öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda 50'de Yiğidolar, Arslanagic'in Cofie'ye ceza sahasındaki müdahalesiyle VAR'dan penaltı kazandı. Henrique, penaltıdan eşitledi. 80'de sağdan hızlı gelişen atakta Obinna'nın akıl dolu pasını alan Jahovic, yaklaşık 40 metre sürdüğü topla Sivas savunmasını aşıp ceza sahasına girdi. Tijanic'e 'Al da at' dedi ve Sloven futbolcu da bu ikramı geri çevirmeyip galibiyeti ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yapıp yenilmezlik serisini 4'e taşıdı. Sivas ekibi ise 2 maç sonra kaybetti ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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