Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atakan, Atınç, Berkan, Soner, Nwobodo, Lourency, Tijanic, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Özkan, Cofie, Kerem, Erdoğan, Pedro, James