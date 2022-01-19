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Göztepe - Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Göztepe Sivasspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:56
Göztepe - Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Bugün saat 17.00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency, Cherif

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Özkan, Cofie, Kerem, Erdoğan, Pedro, Yatabare

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