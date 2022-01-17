SPOR HABERİ - Göztepe'den bir transfer daha! Franco Di Santo...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan ve kurtuluş ışığını yakan Göztepe transferde gaza bastı. Ara dönemde 3 isme imza attıran, prensipte anlaştığı golcü Franco Di Santo'yu İzmir'e getiren Göz-Göz orta alana bir takviye daha yapacak. Yeni Asır'ın haberine göre; Göz-Göz yönetimi, Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Teixeira'ya kanca attı. Portekiz basını, Hollanda ekibinde forma şansı bulamayan Teixeira'nın Göztepe ile görüştüğünü iddia etti.

DI SANTO İMZAYI ATACAK

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe olumlu yaklaştığı ifade edildi. Göztepe, bu transfer için Hollanda ekibine bir bedel ödemek istemezken, 28 yaşındaki futbolcunun bonservis sorununu kendisinin çözüp imzayı atması bekleniyor. Orta sahada, on numara pozisyonunda ve sol kanatta da görev yapabilen Portekizlinin transferinin netleşmesi halinde Göztepe'nin orta alanı oldukça güçlenecek. Bu arada Di Santo ile her konuda anlaşan kurmayların önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.