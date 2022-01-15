Süper Lig ekibinden Franco Di Santo ve Didier Moreno bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bir süre önce prensipte anlaşma sağladığı Arjantinli golcü oyuncu Franco Di Santo'yu önceki akşam geç saatlerde İzmir'e getirdi. Son olarak Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen, ay başından bu yana boşta olan 32 yaşındaki başarılı futbolcu ülkesinde sağlık muayenesinden geçtikten sonra İzmir'e geldi. Di Santo'nun bugün kulüple sözleşme imzalaması beklenirken, yönetim ön libero transferinde de mutlu sona oldukça yakın.

KOLOMBİYALI BEKLENİYOR

Yönetim, Kolombiya ekibi Junior FC forması giyen 30 yaşındaki ön libero Didier Moreno'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Göz-Göz'ün, yıldız futbolcuyla son pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.