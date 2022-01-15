Göztepe’de Moreno atağı

Göztepe, 2 yabancıyla daha sözleşme imzalıyor. Kaleci Piric, orta saha Tannane ve sol bek Moubandje'yi alan Göztepe, İzmir'e getirdiği 32 yaşındaki Arjantinli golcü Di Santo'nun yanı sıra Kolombiyalı 30 yaşındaki orta saha Didier Moreno'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Göztepe, 2 yabancıyla daha sözleşme imzalıyor. Kaleci Piric, orta saha Tannane ve sol bek Moubandje'yi alan Göztepe, İzmir'e getirdiği 32 yaşındaki Arjantinli golcü Di Santo'nun yanı sıra Kolombiyalı 30 yaşındaki orta saha Didier Moreno'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ülkesinin takımlarından CPD Junior'dan ayrılan Moreno, bu sezon 51 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.