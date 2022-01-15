Göztepe geri döndü

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Göztepe güldü. Göztepe'de yenilerden sadece Moubandje kulübede görev beklerken, Y.Malatya'da Azubuike, Dicko, Donsah ve Kenan Özer ilk 11'de sahaya çıktı. Malatya ekibi 7'de Mustafa'nın golüyle öne geçti. 15'te Sadık elle oynadı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Berkan skoru eşitledi. 22'de Halil'in golü ofsayttan VAR'a takıldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 48'de yine Halil'in golü VAR'a takıldı. 73'te Göz-Göz öne geçti. Nwobodo'nun pasında 5 dakika önce giren Lourency uzak direkte ağları havalandırdı ve kalan sürede skoru koruyan İzmir ekibi, altın değerinde bir 3 puan kazandı. Y.Malatya'nın galibiyet hasreti 11'e çıkarken, üst üste 3. kez kaybetti. Yenilmezlik serisini 3'e taşıyan Göztepe ise art arda 2. Kez kazanıp düşme hattını üstüne çıktı.



Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sırp hoca, "Her geçen hafta oyunumuzun üzerine koyuyoruz. Galibiyeti hak ettik" dedi. Y.Malatya çalıştırıcısı Sumudica ise, "5 oyuncumuz yeni geldi, hepsiyle bir anda sonuç almak kolay değil. Birlikte antrenman yapmadılar" yorumunu yaptı.





Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, unutulmadı. İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Yeni Malatya ilk on biri ise genç futbolcunun 6 numaralı forması ile takım kadrosu fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar da "Ahmet Çalık" sloganları ile genç futbolcuyu andı.