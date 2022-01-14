Di Santo imzalıyor

Düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe, transferde bombayı patlatıyor. Kaleci Piric, orta saha Tannane ve sol bek Moubandje'yi alan Göztepe, aradığı golcüyü de Arjantin'den buldu. Göz-Göz, San Lorenzo'dan ayrılan prensipte anlaştığı Franco Di Santo'yu son detayları görüşmek üzere İzmir'e getirdi. Son görüşmelerin ardından Tangocu yıldızla imzaların atılması bekleniyor. Di Santo, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Blackburn ve Wigan'da top koşturdu. 1.93 boyundaki golcü, Almanya Bundesliga'da ise Werder Bremen ve Schalke'de oynadı. İspanya La Liga'da da Rayo Vallecano'nun formasını terleten Di Santo, 2021'de San Lorenzo'da 27 maçta 10 gol attı. Tangocu golcü, 3 kez de Arjantin formasını giydi.



Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Kenan Piric, orta saha Tannane ve sol bek Moubandje'nin lisanslarını çıkardı. Önceki gün başlayan resmi transfer dönemiyle beraber, 3 oyuncunun da lisans işlemleri tamamlandı. Yeni transferler, bugün deplasmandaki Y.Malatya karşılaşmasında maç kadrosunda yer alabilecek.