Jahovic’le yol ayrımı

Ideye ve kaleci Megyeri'yi gönderen Göztepe'de Jahovic'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Antalyaspor maçına yedek başlayan ve süre alamayan Makedon forvetin adı, Spor Toto 1. Lig'den Bursaspor'la anılıyor. Santrfor alınması halinde Jahovic'le karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrılacağı bildirildi.

TAKVİYELER HAZIR

Göztepe yöneticisi Aktuğ Sönmez, kadrolarını koruyup, yeni isimlerle takımı güçlendirmek istediklerini bildirdi. Sönmez, transfer dönemi öncesi 3 isimle anlaştıklarını hatırlatarak, öncelikli planlarının kadroyu korumak ve transferlerle güçlendirmek olduğunu vurguladı.