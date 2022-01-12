Haberler Göztepe Jahovic’le yol ayrımı

Jahovic’le yol ayrımı

Ideye ve kaleci Megyeri'yi gönderen Göztepe'de Jahovic'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Jahovic’le yol ayrımı

Ideye ve kaleci Megyeri'yi gönderen Göztepe'de Jahovic'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Antalyaspor maçına yedek başlayan ve süre alamayan Makedon forvetin adı, Spor Toto 1. Lig'den Bursaspor'la anılıyor. Santrfor alınması halinde Jahovic'le karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrılacağı bildirildi.

TAKVİYELER HAZIR

Göztepe yöneticisi Aktuğ Sönmez, kadrolarını koruyup, yeni isimlerle takımı güçlendirmek istediklerini bildirdi. Sönmez, transfer dönemi öncesi 3 isimle anlaştıklarını hatırlatarak, öncelikli planlarının kadroyu korumak ve transferlerle güçlendirmek olduğunu vurguladı.

DİĞER
SON DAKİKA: Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...
Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte eğitime ara verilen iller
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor