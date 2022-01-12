En yüksek Fenerbahçe en düşük Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu. TFF Lisans Kurulu; yüzde 25 sapmayla F.Bahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, G.Saray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi. En yüksek limiti Fenerbahçe alırken, en düşük limit Yeni Malatyaspor'un oldu. Dört Büyükler'den sonra en yüksek limit Çaykur Rizespor'a verildi. Bu arada kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.