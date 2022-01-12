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Di Santro geliyor

3 transfer yapan Göz-Göz, Chelsea, W.Bremen ve Schalke’de oynayan Tangocu’yla da imza atacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Di Santro geliyor
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe, transferde bombayı patlatıyor. Ara transferde kaleci Kenan Piric, orta saha Oussama Tannane ve sol bek Francois Moubandje'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe, aradığı golcüyü de Arjantin'den buldu. Göz-Göz, Arjantin ekibi San Lorenzo'dan ayrılan Franco Di Santo ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kurmayların, 32 yaşındaki Arjantinli golcüyü İzmir'e davet ettiği, tecrübeli santrforun da bu hafta içinde kente gelerek Göztepe'yle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Santo, kariyerinde önemli takımlarda top koşturdu. İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Blackburn Rovers ve Wigan Atletic'te top koşturan 1.93 boyundaki golcü, Almanya Bundesliga'da ise Werder Bremen ve Schalke 04'te oynadı. İspanya La Liga'da ise Rayo Vallecano'da boy gösteren Di Santo, 2021'de San Lorenzo'da 27 maçta 10 gol attı. Tangocu golcü, 3 kez de Arjantin formasını giydi.
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