Göz-Göz’de Cherif şov

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İkinci yarıda ise 25 yaşındaki Cherif, 51 (Pen.), 60 ve 78'de sahne alarak takımını 3 puana taşıdı. Göztepe'de Arslanagic, 67'de kırmızı gördü. İzmir ekibi 4 maç sonra kazandı. Antalya'nın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, deplasmanda üst üste 5. yenilgisini aldı.
ANAHTAR DÖNEN TOPLAR
Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, galibiyette taktik disiplin vurgusu yaptı. Sırp hoca, "Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak. Dönen toplarda üstün olduk. Galibiyetin en önemli anahtarı bu" değerlendirmesinde bulundu.
İYİ SİNYAL VERMEDİK
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk, Süper Kupa finali nedeniyle yorucu bir hafta geçirdiklerini ancak bunun bahane olmayacağını belirtti. Hollandalı teknik adam, "Takımımız iyi sinyaller vermedi. Golleri çok basit yedik" diye konuştu.
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