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Göz-Göz’de Cherif şov

Göztepe, Süper Kupa’yı kaybeden Antalya’yı Senegalli golcüsünün hat-trick’iyle yıkıp düşme hattında nefes aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Göz-Göz’de Cherif şov
Ligde düşmeme mücadelesi veren Göztepe, Katar'daki Süper Kupa'da penaltılarla Beşiktaş'a kaybeden Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarı; 22'de Soner'in frikğinde arka tarafta kafayla ağları havalandıran Atınç'ın golünde Göz- Göz'ün üstünlüğüyle sona erdi.

27 DAKİKADA RESİTAL

İkinci yarıda ise 25 yaşındaki Cherif, 51 (Pen.), 60 ve 78'de sahne alarak takımını 3 puana taşıdı. Göztepe'de Arslanagic, 67'de kırmızı gördü. İzmir ekibi 4 maç sonra kazandı. Antalya'nın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, deplasmanda üst üste 5. yenilgisini aldı.

ANAHTAR DÖNEN TOPLAR

Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, galibiyette taktik disiplin vurgusu yaptı. Sırp hoca, "Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak. Dönen toplarda üstün olduk. Galibiyetin en önemli anahtarı bu" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ SİNYAL VERMEDİK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk, Süper Kupa finali nedeniyle yorucu bir hafta geçirdiklerini ancak bunun bahane olmayacağını belirtti. Hollandalı teknik adam, "Takımımız iyi sinyaller vermedi. Golleri çok basit yedik" diye konuştu.
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