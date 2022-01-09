Göztepe'de iki imza

Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Göztepe iki bomba birden patlattı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan ve bonservisi D. Zagreb'te olan sol bek François Moubandje sezon sonuna kadar kiraladı. 31 yaşındaki sol bek ilk yarıda 9 maçta 1 asistle oynadı. İzmir ekibi, son olarak Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane'yi de kaptı. 27 yaşındaki Faslı orta saha, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Tannane bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

'MUTLAK ZAFER İSTİYORUZ'

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Antalyaspor'u mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Rakibimiz Süper Kupa'da oynadı. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi.