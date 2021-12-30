İzmir savaşı!

Ligde ilk devreyi beklentilerin altında tamamlayan Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi. İki İzmir kulübü, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan N'Sakala'nın transferi için görüşmelere başladı. Altay, 31 yaşındaki Kongolu sol bek dışında Gökhan Töre'yi de gündemine aldı. Kara Kartal'ın, sözleşmesi bitecek olan N'Sakala için bonservis talep etmeyeceği öğrenildi. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin de kontratı sezon sonunda bitiyor.

ALANYASPOR'DA FORMA GİYDİ

Göztepe ayrıca geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak oynayan, bu sezon Hırvatistan'da D.Zagreb'de forma giyen sol bek Moubandje'yi de listesine dahil etti. Sarı-kırmızılı yönetimin Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve Noel tatili sonrası İzmir'e davet ettiği bildirildi. İzmir ekibinin Moubandje'ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği belirtildi. Moubandje, Alanya'da 35 maçta, 3 gol, 1 asistle oynadı.