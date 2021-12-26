SPOR HABERİ - Nestor El Maestro: Hepimiz bu kulübün savaşçısıyız

El Maestro, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, müsabakada iki sıra dışı gol yaşandığını ve geri kalan kısmın tamamen kendi üstünlükleriyle geçtiğini söyledi.

Baskılı bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden El Maestro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün oyunu daha çok domine eden taraf olduk. Rakibimizin ortaya koyduğu oyundan dolayı ilk yarıda bu baskıyı tam anlamıyla gösterememiş olabiliriz. Sonrasında iyi işler yaptık, özellikle ikinci yarıda iyi top tuttuk, iyi bir oyun ortaya koyduk. Üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bu bildiğimiz bir şey. Özellikle hücumda, son paslarda daha etkili olmamız gerekiyor. Zor bir süreçte olsak da takımım umut verici bir görünüm veriyor."

El Maestro, lige verilen arada çeşitli değerlendirmeler yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Bir kulüpte en önemli olan şey sonuçlardır. Sonucu da etkileyen birçok faktör vardır. Hepimiz bu kulübün parçasıyız, hepimiz bu kulübün savaşçısıyız. Ben de bu kulübün bir çalışanı ve savaşçısıyım ama tek başıma da değilim. Bu konuyla ilgili karar verecek mecralarımız da var. Bu mecralarda verilecek kararlar doğrultusunda elimizdeki takım budur, bu takımla başarılı olacağız derlerse, ben bunu da yapacağıma inanıyorum ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama ilave katkı olacak arkadaşlarımız olursa, onlar da bizim başarımız için ter dökecek. Bu anlamda ben bu kararları verecek tek kişi değilim. Yönetimimizle beraber bununla ilgili kararlar alacağız."