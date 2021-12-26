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Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:56
Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Adana Demirspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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