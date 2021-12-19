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Göztepe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Göztepe, sahasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu maç öncesi İzmir temsilcisi 14 puanla 18. sırada, konuk ekip ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:53
Göztepe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor... Ligde topladığı 14 puanla 18. sırada yer alan Göztepe, sahasında 22 puanla 12. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Konuk takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin yerine getirilen Volkan Demirel, takımıyla ilk karşılaşmasına çıkacak. Maçla ilgili yayın bilgileri merak ediliyor...

📺GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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