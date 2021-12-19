Göztepe Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.
📺GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlaıyor.
GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur