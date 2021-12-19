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Göztepe Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 15:54
Göztepe Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.


📺GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlaıyor.

GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

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