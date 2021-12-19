Göztepe Fatih Karagümrük: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Göztepe ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi. Müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 76. dakikada Caner Erkin kaydetti.

Bu golle Fatih Karagümrük, puanını 25'e çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Göztepe ise 14 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

VOLKAN DEMİREL İLE GALİBİYET GELDİ

Öte yandan Fatih Karagümrük, oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı ve 4. maçında 3 puanla tanıştı. İstanbul temsilcisi, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından ilk maçından 3 puanla ayrılmış oldu.

Göztepe, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.