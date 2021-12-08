İrfan Can Türkiye'yi ağlattı

Düşme hattından kurtulma yarışındaki çok kritik maçta Gaziantep FK'yi evinde 2-1 yenen Göztepe'de genç kaleci İrfan Can Eğribayat, büyük acısına rağmen kaleyi korudu. 1 gün önce 5.5 aylık kızını anne karnında kaybeden İrfan Can, kritik 90 dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Göztepeli oyuncular, gollerden sonra 23 yaşındaki file bekçisinin yanına koşarak takım arkadaşlarına destek verdi.

BEBEĞİMİN ŞANSIYLA

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan acılı eldiven, "Oynamayacaktım normalde. Eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim, 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Üç top da direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hocamız '20 gün, bir ay' gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu istedi. Uzun süredir de kazanamıyorduk. Bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'CENNETTE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

İrfan Can sosyal medya hesabından da duygusal açıklamalarda bulundu: "Öncelikle beni her zaman destekleyen canım eşim iyi ki varsın ve daima ol. Son ve özel olarak canım kızım Defnem, yanımda olduğunu o kadar çok hissettim ki, cennette görüşmek üzere canım kızım."