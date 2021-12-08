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Adis Jahovic geri döndü

Göztepe'nin suskun golcüsü Adis Jahovic, son iki maça damga vurdu. Geçtiğimiz hafta 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında fileleri sarsan Makedon santrfor, 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında da galibiyeti getiren golleri atarak, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Adis Jahovic geri döndü
Göztepe'nin suskun golcüsü Adis Jahovic, son iki maça damga vurdu. Geçtiğimiz hafta 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında fileleri sarsan Makedon santrfor, 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında da galibiyeti getiren golleri atarak, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Süper Lig'de 14. haftaya kadar sadece 1 gol atabilen yıldız golcü, son 2 haftada 3 kez rakip fileleri sarsarak eski günlerini hatırlattı. Kazanılan 4 puana direkt etki eden 34 yaşındaki oyuncu, taraftarı da mest etti.
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