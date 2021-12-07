Göztepe şahlandı

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yoğun yağış altındaki maçın 39. dakikasında Göztepe penaltı kazandı. Ümit Öztürk, kullanılan kornerde Ertuğrul'un Jahovic'e yaptığı müdahalede beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jahovic, Günay'la meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-0. 45+1'de Dicko'nun vuruşunda savunmadan seken top kaleci İrfan Can'ı geçti fakat direğe takıldı.

DİREKLERİ GEÇEMEDİ

45+4'te Halil'in nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 49'da Gaziantep atağında Dicko'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 58'de Obinna'nın atılması ile Göztepe sahada 10 kişi kaldı. 61'de savunmanın uzaklaştıramadığı duran topta Recep Niyaz ağları sarstı: 2-1. 78'de Kenan, 90+6'da ise Caulker direğe takıldı. Göztepe bu galibiyetle 5 maç sonra galip gelerek puanını 14'e yükseltmeyi başardı.

BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic, geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında dört maçlık gol orucuna son vermişti. 34 yaşındaki forvet, Gaziantep ağlarına da iki gol birden bıraktı. Bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkan Jahovic, gol sayısını da 4'e çıkarmayı başardı.