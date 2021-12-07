Göztepe Gaziantep FK maçında İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşları! Acı gerçek maç sonu ortaya çıktı

5.5 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ Takımının attığı gollerden sonra yanına koşmasına ve maç sonunda gözyaşı dökmesine açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi.

'Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi.