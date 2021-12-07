Göztepe Gaziantep FK maçında İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşları! Acı gerçek maç sonu ortaya çıktı

5 maçtır galibiyet özlemi çeken İzmir ekibi Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Jahovic'in golleriyle 2-1 kazanırken maç sonuna acı bir olay damgasını vurdu.
5 maçtır galibiyet özlemi çeken İzmir ekibi Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Jahovic'in golleriyle 2-1 kazanırken maç sonuna acı bir olay damgasını vurdu.
Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşları içinde yere yattı. Kimse ne olduğunu anlayamazken takım arkadaşları İrfan Can'ın yanına gitti.
Göztepeli futbolcu ve teknik heyetin yerdeyken sarıldığı genç kaleci daha sonra yanındakilerin desteğiyle ayağa kalktı. Kimse Göztepe'nin başarılı kalecisinin neden gözyaşı döktüğünü anlayamazken İrfan Can Eğribayat maç sonu röportajında acı gerçeği açıkladı.
5.5 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Takımının attığı gollerden sonra yanına koşmasına ve maç sonunda gözyaşı dökmesine açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi.
'Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi.