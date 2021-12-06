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Göztepe - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçen hafta Fenerbahçe'den puan alan Göztepe, Gaziantep'i devirip çıkışa geçmek istiyor. Gaziantep de İzmir'den üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 19:55
Göztepe - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de kozlarını paylaşıyor.


GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Gaziantep FK maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

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