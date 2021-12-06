Göztepe - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de kozlarını paylaşıyor.





GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Gaziantep FK maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko