Göztepe hedefe kilit

Göztepe'de gözler yarın oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, taraftarlar da stadı doldurmak için organizasyonlara başladı.
Göztepe'de gözler yarın oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, taraftarlar da stadı doldurmak için organizasyonlara başladı. Teknik Direktör Nestor El Maestro, haftalardır pozitif futbol oynadıklarını ve artık emeklerinin karşılığını kazanarak alacaklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Benim takımım iyi yolda. Taraftarımız önünde bu şanssızlığa son vereceğiz" dedi.