Halil Akbunar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Kazanacağız

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan ve düşme hattında yer alan Göztepe, F.Bahçe'yi gözüne kestirdi. Kaptan Halil Akbunar, bu şanssızlığı kıracaklarına inandıklarını belirterek, "İnşallah pazartesi günü 3 puan alan taraf biz olacağız. Bizim için her maç 3 puan, F.Bahçe, G.Saray, Trabzon, umurumuzda değil, biz kazanmak için sahada olacağız" diye camiaya umut dağıttı.

GOL SÖZÜ VERDİ

Ligde geçtiğimiz sezon Kadıköy'de attığı golle 1-0 kazandıkları müthiş maç hatırlatılan 28 yaşındaki milli yıldız, yine gol sözü verdi. Tecrübeli kanat oyuncusu, "İnşallah gol atan taraf biz oluruz, ben atmasam da kazanan taraf inşallah biz oluruz. Umudum o yönde. Evet, F.Bahçe'ye karşı gol atabiliyorum, umarım pazartesi günü de kendi sahamızda bu gerçekleşebilir" temennisinde bulundu.

TRİBÜNLER FUL ÇEKECEK

Halil Akbunar, uzun bir aradan sonra F.Bahçe maçıyla tam kapasite taraftarlarıyla buluşacakları için heyecanlı olduklarını vurguladı. Taraftarların takıma büyük güç katacağını belirtti.