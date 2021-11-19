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Giresunspor'da Balde: Küme düşmek için gelmedik

Giresunspor'un Senegalli golcüsü Balde, oynadıkları futbolla şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Balde, Umut, Doukara veya hocamız tek başına yapamaz. Bir şeyleri başaracaksak birlikte başaracağız. Bu kadar emeği küme düşmek için yapmadık. Daha iyilerini yapacağız ve aile olarak başaracağız" diye camiaya çağrıda bulundu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Giresunspor'da Balde: Küme düşmek için gelmedik

Giresunspor'un Senegalli golcüsü Balde, oynadıkları futbolla şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Balde, Umut, Doukara veya hocamız tek başına yapamaz. Bir şeyleri başaracaksak birlikte başaracağız. Bu kadar emeği küme düşmek için yapmadık. Daha iyilerini yapacağız ve aile olarak başaracağız" diye camiaya çağrıda bulundu.

ÇILGIN TARAFTARLARIMIZI SEVİYORUM
Taraftarlara seslenen Balde, "Giresun'da olduğum için, Giresunspor'da oynadığım için büyük mutluluk duyuyorum. Çılgın taraftarlarımızı çok seviyorum. Onların rakip üzerinde baskı kurduklarını görünce bu mutluluk artıyor" dedi.

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