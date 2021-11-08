Gol atamazsan rakip cezayı keser

Göztepe hocası El Maestro, beceriksizlikten yakındı. Sırp hoca, "Sakatlık gibi, VAR gibi beklemediğimiz şeyler yaşandı. Gole çeviremediğimiz pozisyonlar var. Her takıma karşı bol şans bulup, bunun üzerine golleri bulamazsak, karşı taraf bu cezayı keser" diye konuştu.

İRFAN CAN'DAN GOLCÜ İSYANI!

Göztepe kalecisi İrfan Can, Konya yenilgisini hücumdaki takım arkadaşlarının beceriksizliğine bağladı. Maçta 8 kurtarış yapan İran Can, "Benim yaptığım kurtarış etki etmiyor. Bitirici bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum oyuncuları gol atmalı ki biz de puan alalım" ifadelerini kullandı.