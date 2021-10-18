Göztepe geri döndü

Süper Lig'de milli ara öncesi üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına inen Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişata 'dur' dedi. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçilen maçta, lacivert-beyazlılarda Brecka, Tarkan ve Jorgensen, İzmir ekibinde ise Burekovic, çerçeveyi bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.



7 MAÇTIR KAYIP

İkinci yarıya golle başlayan Paşa oldu. 51'de kaleci İrfan Can'ın hatasını affetmeyen Yusuf, ağları sarstı: 1-0. Göz-Göz, 68'de Jahovic'le eşitliği sağladı: 1-1. 86'da Tijanic, ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşla 4 maçlık puan hasretine son verdi: 1-2. Göztepe, İstanbul'da yeni bir sayfa açarken, Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.



"BİZE YAKIŞANI YAPARIZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, istifa çağrılarına yanıt verdi. Arslan, "Tüm sorunların çözümü teknik direktör mü? Mücadele sahada devam ediyor, antrenmanda devam edecek. Sorunu iyi tespit etmek lazım yoksa hastalık ebediyen geçmez. Bize yakışanı yaparız" dedi.



"ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK"

Göztepe'de istim üstündeki teknik direktör El Maestro, iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti istediklerini söyledi. Ligde kötü olsalar dahi ümitlerini kaybetmediklerini söyleyen Sırp hoca, "Önemli olan nokta Göztepe'de birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda tabloya baktığımızda aşağıda olduğumuzu görünce bile iyi sonuçlar için ümidimizi kaybetmedik" diye konuştu.