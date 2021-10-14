Göztepe’de devre arası operasyonu

Süper Lig'de sezona lige döndüğü son 5 yılın en kötü başlangıcını yaparak girip 8 maçta tek galibiyetle düşme hattına demir atan Göztepe'de gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Başkan Mehmet Sepil ve kurmayları, ara transferde kadroda yapılacak operasyonla ilgili takımın performansına göre karar verecek. Son oynadığı 4 maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, toparlanıp ilk yarıyı iyi bir konumda bitirirse ara transfer döneminde kadroda yapılacak operasyon sınırlı kalacak. Kötü gidişat sürerse ise takıma büyük bir neşter vurulacak.