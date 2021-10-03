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Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat yine kayıp

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, performansı ile eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Galatasaray maçında hatalı gol yiyen genç kaleci, Giresunspor maçında da penaltıya sebebiyet verdi. İrfan iki haftadır yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı ekibe 6 puan kaybettirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:39
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat yine kayıp

Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta yediği hatalı golle takımın yenilgisinde rol oynayan genç file bekçisi İrfan Can, dün de Giresunspor maçında ikinci yarıda penaltıya sebep oldu.

İrfan, Giresunsporlu futbolcu Suleymanov'u ceza alanı içinde düşürerek penaltıya neden oldu. İrfan iki haftadır yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı ekibe 6 puan kaybettirdi.

Sarıkırmızılı ekibi yıkan penaltı golünü geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Diabate kaydetti. Giresunspor büyük sevinç yaşadı.

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