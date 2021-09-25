Göztepe kenetlendi

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, yarın deplasmandaki Galatasaray maçı için kenetlendi. Gürsel Aksel Stadı'nda tribünlerden sert tepki gören ve yuhalanan futbolcular moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör El Maestro da takımı motive etmek adına yoğun mesai harcıyor. Galatasaray deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetimin de takımı bir an olsun tesislerde yalnız bırakmadığı öğrenildi.