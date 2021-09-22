Göztepe Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig 'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3 puan mücadelesi verecek.
GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Göztepe Hatayspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Göztepe: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Soner, Nwobodo, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye
Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Traore, Dylan, Lobhanidze, Diouf
İSTATİSTİKLER:
- Hatayspor'u konuk ettiği altı lig maçının beşini kazanan Göztepe (1M), sadece Süper Lig'deki tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (geçen sezon 0-1).
- Göztepe'ye rakip olduğu son altı lig maçının ikisini kazanan Hatayaspor (1B 3M), bu galibiyetleri kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı (Mayıs 2014'te 2-0 & Aralık 2020'de 1-0).
- Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Göztepe (1B 4M), tek galibiyetini son karşılaşmada Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup ederek aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Hatayspor, en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı. Hatay ekibi, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada almıştı (4B 5M).
- Süper Lig'de 13 maçtır kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İzmir ekibi, daha uzun bir seriyi en son Mart-Eylül 2002 arasında yaşadı (14 maç).
- Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u 2-0 mağlup ederek alan Hatayspor (4B 4M), Şubat 2021'den bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.
- Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol altı farklı oyuncudan geldi (Arslanagic, Halil, Beykan, Ndiaye, Tijanic ve Soner).
- Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta da birer gol atan Ayoub El Kaabi, Aaron Boupendza'nın (2020/21'de 4 maç) ardından Hatayspor formasıyla üst üste dört karşılaşmada fileleri havalandıran ikinci oyuncu olmak istiyor.
- Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada birer gol atan Mame Biram Diouf, Türkiye kariyerinde en fazla üç maçlık bir seri yakaladı (Şubat-Mart 2021 arasında). Senegalli oyuncu, Hatayspor'un en üst ligde Göztepe'ye attığı üç golün de sahibi konumunda (2020/21).
- Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 238 dakikada 5 gol katkısı sağlayan Saba Lobzhanidze (3 gol & 2 asist), en az 90 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim (48 dakikada bir).