Göztepe Maestro'yla kazandı

Başakşehir'i konuk eden Göztepe, geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Milli arada Ünal Karaman'ın yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getiren sarı-kırmızılılar, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla taraftarından tam not alan Göz-Göz'de Türkiye'deki kariyerine galibiyetle başlayan El Maestro, maçı kazandıran hamleleriyle öne çıktı. Başakşehir karşısında 7 kurtarış yapan kaleci İrfan Can da maça damga vuran isimlerden oldu.