Maestro gibi yönetti!

Başakşehir'i konuk eden Göztepe, geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Ünal Karaman'ın yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getiren sarı-kırmızılılar, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla taraftarından tam not alan Göz-Göz'de Türkiye'deki kariyerine galibiyetle başlayan El Maestro, sergiledikleri performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan 38 yaşındaki teknik adam, "Bu sezon ilk kez kazandık, ben ilk maçımda sevindim, Tijanic ilk golünü attı. Her şey çok güzeldi. İkinci yarıdaki değişikliklerimiz bize oldukça yaradı" dedi.

İRFAN CAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Başakşehir maçında kaleci İrfan Can Eğribayat, kurtarışlarıyla geceye damga vurdu. İlk 45 dakikada henüz 7. dakikada topu ağlarında gören İrfan Can, ardından 3 net kurtarış yaparak takımının ayakta kalmasını sağladı. Yüzde yüzlük gollük pozisyonları çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi performansıyla alkış topladı. Uzatmanın son saniyesinde, karşı karşıya pozisyonda Okaka'nın gollük vuruşuna engel olan genç eldiveni, Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman da kutladı. Kocaman, "İrfan Can farkı artırmamıza engel oldu, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİLER KENDİNE GELDİ

Göztepe'nin yeni transferlerinden Lourency ve Tijanic, Başakşehir karşısında ortaya koydukları futbolla teknik ekibi sevindirdi. Ünal Karaman döneminde yedek kaldıktan sonra maça 11'de başlayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency, 64'te Ndiaye'nin attığı golün asistini yaptı. Slovenyalı orta saha Tijanic de maçın kaderini değiştiren isimlerdendi. 46'da Jahovic'in yerine giren 24 yaşındaki futbolcu, 83'te güzel bir gole imza attı ve 3 puanı getirdi. Geçen sezonun flaş ismi Ndiaye de bu sezon ilk kez ağları sarsıp ardından galibiyet golüne asist yaptı.