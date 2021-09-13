Muhteşem Göztepe

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Yeni teknik direktörü Nestor El Maestro yönetiminde ilk kez sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hemen başında Deniz Türüç'e engel olamadı. Başakşehir, bu golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Göztepe, 64. dakikada Cherif Ndiaye'yle durumu eşitledi: 1-1. 83'te ise Ndiaye'nin asistinde bu kez Tijanic sahne aldı. Son anları nefes kesen karşılaşmada skoru koruyan İzmir ekibi, ligdeki ilk galibiyetini alarak 5 puana ulaştı. Dört hafta sonunda yine galibiyetle tanışamayan Başakşehir ise düşme hattında kaldı.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Göztepe'nin yeni hocası Maestro, "İlk maçımda geri dönüşle kazanmak harika bir duygu. Güzel bir başlangıç yaptık. Çalışarak devamını getireceğiz" diye konuştu.