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Göztepeli Ndiaye'den ırkçılığa isyan

Süper Lig'de son dakika haberi... Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup etmeyi başaran ve yeni teknik direktörüyle ilk maçında 3 puana ulaşan Göztepe'de, golcü futbolcu Cherif Ndiaye'den yeni bir çıkış geldi. Maçta gol de bulan Cherif Ndiaye, yaptığı açıklamada ırkçı mesaja değinerek, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:02
Göztepeli Ndiaye'den ırkçılığa isyan

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye sosyal medya hesabı üzerinden isyan bayrağını açtı.

Başakşehir karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ndiaye kendisine hakaret edenlere sert bir cevap verdi. Golcü futbolcu, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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