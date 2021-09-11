Göztepe siftah yapmak istiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Candaş Elbil yapacak.

HEDEF 3 PUAN

Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, galibiyetle tanışamamıştı. Sarı-kırmızılılarda üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Lige verilen milli arada teknik adam arayışına giren İzmir temsilcisi, 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Göztepe, yeni teknik direktörünün ilk maçına çıkacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk 3 puanını almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden stoper Marko Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek.

9. KARŞILAŞMA OYNANACAK

İki takım, Süper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 2, Başakşehir 5 kez galip gelirken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 6 gol atarken, İstanbul temsilcisi de 12 kez fileleri sarstı. İzmir'de oynanan 4 karşılaşmada Göztepe 1, turuncu-lacivertliler 3 galibiyet elde etti.

İki takım arasında ligde oynanan son karşılaşmada Göztepe, Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etmişti.

