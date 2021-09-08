El Maestro Göztepe’de

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göz-Göz, daha önce de birçok kez takımın başına getirmek istediği Sırp teknik adam Nestor El Maestro'da karar kıldı. İzmir'e gelen genç hoca, Başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı ve sonunda sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Taawon'u çalıştıran Maestro, Valencia ve Austria Wien'de altyapı antrenörlüğüyle kariyerine başladı. Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen 38 yaşındaki Maestro; Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da teknik direktör olarak boy gösterdi.
21 YIL SONRA BİR İLK
İzmir ekibinin daha önce birçok kez takımın başına getirmek istediği, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro, yıllarca sonra sarı- kırmızılıların ilk yabancı hocası oldu. Göz-Göz'de son olarak 1999-2000'de Çekyalı Josef Jarabinsky teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ardından hep Türk teknik adamlarla çalışan İzmir ekibinde Nestor El Maestro, 21 yıl sonra ilk yabancı teknik adam oldu.
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göz-Göz, daha önce de birçok kez takımın başına getirmek istediği Sırp teknik adam Nestor El Maestro'da karar kıldı. İzmir'e gelen genç hoca, Başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı ve sonunda sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Taawon'u çalıştıran Maestro, Valencia ve Austria Wien'de altyapı antrenörlüğüyle kariyerine başladı. Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen 38 yaşındaki Maestro; Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da teknik direktör olarak boy gösterdi.