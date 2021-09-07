Göztepe'ye Maestro

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe'de rota yabancı çalıştırıcılara çevrildi. Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la anlaşmayan, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göz- Göz'ün, Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile masaya oturacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in önceki dönemlerde de Maestro'yla bir dizi görüşmeler yaptığı bildirildi. Başkan Sepil'in teknik direktör konusunda aceleci davranmayacağı ve hata yapmak istemediği ifade edildi. Son olarak S.Arabistan'da Al Taawon'u çalıştıran 38 yaşındaki Maestro, Valencia ve A.Wien'de altyapı antrenörü olarak kariyerine başladı. Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve A.Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Maestro; S.Trnava, CSKA Sofya ve S.Graz'da teknik direktör boy gösterdi.

Göztepe''de geçen sezon ameliyat olan Boşnak stoper Marko Mihojevic'in ilk yarıda forma giyemeyeceği bildirildi. İzmir ekibi bunun üzerine Rus ekibi Akhmat Grozny'den ayrılan Wilker Angel'i radarına aldı. 28 yaşındaki Venezuelalı savunmacıyla anlaşmaya varan Göz-Göz, 28 kez milli olan futbolcuyu İzmir'e davet etti.

NEVEN SUBOTIC İDDİASI

Göztepe''ye geçtiğimiz sezon Denizlispor forması giyen Neven Subotic de menajerler tarafından önerildi. 32 yaşındaki stoper, sözleşme şartları yerine getirilmediği için Horozlar'dan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi elinde olan Sırp savunmacı, Ege ekibinde 5 karşılaşmaya çıkmış; 1 kez de ağları havalandırmıştı.

Göztepe'nin hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor. Maestro'yla anlaşılması halinde Sırp çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların yıllar sonra ilk yabancı teknik adamı olacak. Göztepe'de son olarak 1999-2000'de Çekyalı teknik adam Josef Jarabinsky görev almıştı.