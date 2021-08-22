Göztepe - Yeni Malatyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez; Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük.