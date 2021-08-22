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Göztepe - Yeni Malatyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 20:54
Göztepe - Yeni Malatyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez; Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük.

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