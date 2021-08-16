Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberi: Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı. Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında uzun süre forma giyenler sadece yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:30
Son dakika spor haberi: Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligin ilk haftasında dün konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakası için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

17 Ağustos Salı günü izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 18 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

SON DAKİKA