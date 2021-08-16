Haberler Göztepe 90'da puanı kurtardı

90'da puanı kurtardı

Antalya, Göztepe önünde Fredy’nin penaltısıyla öne geçti. İzmir ekibi 90+2’de yeni transferi Arslanagic’le 1 puanı aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
90'da puanı kurtardı
Süper Lig'in iki güçlü takımı Antalya'da lige start verdi. Antalyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıda Fredy'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle öne geçmesine rağmen, uzatma dakikalarında yıkıldı. Akdeniz ekibi, 31'de penaltı kazandı. Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 32'de Fredy, ağları havalandırıp ilk yarının skorunu ilan etti. İkinci yarıda Antalya karşısında etkili olan Göztepe, Cherif ve Murat'la kaleci Boffin'i geçemezken aradığı golü 90+2'de buldu. Berkan'ın serbest vuruşunda iyi yükselen Arslanagic, kafayla maçın sonucunu ilan etti.
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