Göztepe iyi yolda

Süper Lig'in ilk haftasında bugün Antalya'ya konuk olacak Göztepe'te söz hocanın… İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Ünal Karaman, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtip, "Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. İnşallah herkesin beklediklerine cevap alabileceği bir sezon olur. Sporun ruhuna yakışır biçimde, hak edenin hak ettiği lig olarak tamamlamayı nasip etsin herkese" dedi.

İYİ HAZIRLANDIK

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Genç oyunculardan oluşan bir transfer politikası sürdürüyoruz. İhtiyaç duymamız halinde takviyeler yapılacak. Umuyorum camiamıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe izletiriz. Bizim artımız geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu korumak oldu. 3-4 oyuncumuz dışında iyi bir kamp dönemi geçirmek. Sezona iyi hazırlandık."

'SEZONA 3 PUANLA BAŞLAYACAĞIZ'

Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar, taraftara umut saçtı. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayacaklarını iddia eden 27 yaşındaki futbolcu, "Bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Hocamızın bizden istediklerini en iyi şekilde uygulayıp, 3 puanla sezonu açacağı" dedi.