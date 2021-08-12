Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Göztepe geleceğe yatırım yaptı!

Menemenspor'dan son transfer hamlesi olarak 5 yıllığına alınan aynı yaştaki defans oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel, sezon sonuna kadar yine Menemen'e kiralık verildi. Sporting Club de Lyon'dan Senegal asıllı Fransız stoper Seydine N'Diaye'yi aldığı ortaya çıkan Göztepe, bu futbolcuyu Başkan Mehmet Sepil'in bir miktar hisse yatırımıyla pilot takım anlaşması yapacağının öğrenildiği Hollanda'nın FC Dordrecht takımına kiralık verdi. Yine gelecek hamlesi olarak daha önce alınan Batuhan Kırdaroğlu, Menemenspor'a, altyapıdan Efe Binici, Nazilli Belediyespor'a, Yılmaz Basravi ise Tarsus İdman Yurdu'na kiralık verildi. Antalyaspor maçına bilenen Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Mihojevic'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.