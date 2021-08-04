Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe Sinan Gümüş için Fenerbahçe'ye teklif götürdü!

Son dakika spor haberi: Göztepe Sinan Gümüş için Fenerbahçe'ye teklif götürdü!

Süper Lig'de transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, hücum hattına takviye için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Transferde 7 futbolcuya imza attırarak adeta şov yapan, geçen sezon kiralık olarak boy gösteren Cherif Ndiaye'nin de bonservisini alan İzmir ekibi, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü de radarına aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Göztepe Sinan Gümüş için Fenerbahçe'ye teklif götürdü!

Sarı-lacivertlilerde Gümüş, kampta ve hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen 27 yaşındaki sağ açık konusunda teknik direktör Vitor Pereira ise henüz kararını vermedi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli forvet için resmi teklifini yaparken, kiralık olarak kadroya katılmak istendiği ve Portekizli teknik adamın kararının beklendiği öğrenildi. Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon forma giydiği 20 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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